Ministério Público pede suspensão do processo de Wendel

O jogador do Sporting Wendel compareceu em tribunal esta quinta-feira, depois de ter sido apanhado a conduzir sem carta de condução e em contra mão, em Alcochete.

Numa audiência realizada no Tribunal do Montijo, conduzida por um funcionário e não por um juiz, o Ministério Público (MP) pediu a suspensão do processo, visto que o jogador não apresenta antecedentes criminais, segundo a TVI24.

O MP sugere que o jogador seja obrigado a realizar trabalho comunitário, pagar uma coima e/ou frequentar aulas de condução. A decisão final vai ser tomada na próxima semana por um juiz de instrução no Tribunal do Barreiro.