Dois feridos em incêndio no IPO do Porto

Um médico e uma assistente operacional sofreram queimaduras devido a um incêndio no interior do laboratório de próteses do IPO do Porto, esta quinta-feira. Segundo declarações dadas pelo IPO à agência Lusa, um incidente com um líquido inflamável foi a causa do incêndio no Serviço de Estomatologia.

O alerta foi dado por volta das 13h00 da tarde e a PSP e duas corporações de bombeiros foram chamadas para socorrer a situação. Os feridos são um homem e uma mulher, com mais de 50 anos e já foram transportados para o Hospital de S. João. Até ao momento, não existe informação sobre a gravidade dos ferimentos e "as possíveis causas da origem" encontram-se sobre investigação.