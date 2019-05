Fim da proibição de caça aos elefantes no Botswana

A proibição de caça aos elefantes no Botswana foi suspensa pelo Governo, devido ao facto de existirem em grande número e destruírem campos agrícolas.

A decisão foi partilhada esta quinta-feira (23) pelo Ministério do Ambiente, como divulgado pelo The Guardian. Mas nem todos estão de acordo, já que, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, o elefante africano está em risco. A principal razão para esse problema é a destruição dos habitats naturais dos mesmos.

A proibição, agora levantada, tinha sido imposta em 2014 pelo Presidente Ian Khama. Porém, o Partido Democrático do Botswana sempre fez pressão para que essa decisão fosse repensada, porque o número de elefantes era muito alto, prejudicando as populações rurais. De 2007 a 2014 estes animais diminuíram cerca de 30%, tal como consta no Grande Censo dos Elefantes, estudo realizado em 2016 – o que levou a uma necessidade de retornar à população normal, proibindo a caça.

O Botswana é o país com mais elefantes do mundo (rondam os 130 mil), segundo a BBC. A maioria destes animais está no norte do país e movimenta-se entre a Namíbia, a Zâmbia e o Zimbabwe.

Seguem-se as conspirações sobre os possíveis conflitos de interesses, nesta tomada de decisão. A primeira fonte de maior receita no Botswana é o comércio de diamantes, seguindo-se o turismo relacionado com a caça. Além do mais, o país está numa fase em que o preço do marfim disparou no mercado negro.