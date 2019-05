Feira do Livro de Lisboa será a maior e mais sustentável de sempre

A 89ª edição da Feira do Livro realiza-se entre 29 de maio e 16 de junho, no Parque Eduardo VII, em Lisboa. É a maior e mais sustentável edição do evento. A entrada é gratuita.

Com livros para todos os gostos, a 89ª edição da Feira do Livro de Lisboa realiza-se entre 29 de maio e 16 de junho, no Parque Eduardo VII, em Lisboa. De acordo com a organização, que esta quarta-feira apresentou o evento, esta será a sua edição mais sustentável, mas também a maior de sempre. Para este efeito, vão ser tomadas várias medidas.

Ao contrário dos anos anteriores, em que foi utilizada uma alcatifa em vários locais do evento, nesta edição as pessoas vão caminhar sobre um piso reutilizável feito a partir de pneus reciclados, de acordo com a agência Lusa. Outra medida diz respeito aos sacos - a marca Navigator fabricou 60 mil sacos de papel resistente que serão oferecidos aos clientes sempre que comprarem livros. Desta forma, espera-se que cada pessoa utilize o seu próprio saco, para todas as suas compras. Na área da restauração todos os utensílios descartáveis serão biodegradáveis.

Esta edição conta com 328 pavilhões, 138 participantes, 636 marcas editoriais, e mais de dois mil metros quadrados.

Atividades para toda a família são características do evento. Entre elas estão workshops para as crianças, descontos em vários livros e recolha de livros para doação. À venda estarão por volta de 100 mil livros.