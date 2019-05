Choque em cadeia provoca dois feridos na A28

As vítimas, com 39 e 53 anos, foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo

Um choque em cadeia provocou dois feridos na A28, durante esta tarde de quinta-feira, em Esposende, no distrito de Braga.

O acidente de viação, ocorrido ao princípio da tarde, envolveu um camião e ainda duas viaturas ligeiras.

Segundo o Diário do Minho, tudo indica que uma carrinha embateu na traseira de um camião que por sua vez estava imobilizado na faixa de rodagem da direita, parcialmente em zona de berma.

Entretanto, uma terceira viatura acabou por ser envolvida, depois de embater na traseira da carrinha sinistrada no meio da via, sentido entre Póvoa de Varzim e Viana do Castelo.

Segundo o chefe Miguel Guerra, dos Bombeiros Voluntários de Esposende, citado pelo jornal Diário do Minho, “do acidente resultaram duas vítimas, que depois de imobilizadas e estabilizadas no local pelos Bombeiros Voluntários de Fão, foram transportadas para o hospital”, conforme explicou no final das operações, que envolveram desencarceramento.

As vítimas, com 39 e 53 anos, foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo com vários ferimentos.

A Brigada de Trânsito da GNR de Viana do Castelo tomou conta da ocorrência.