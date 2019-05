Despiste de ambulância da Cruz Vermelha faz três feridos

Ambulância despistou-se e ficou suspensa no muro de uma habitação

O despiste de uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa provocou três feridos, no concelho de Vieira do Minho, no distrito de Braga.

A ocorrência deu-se numa via municipal que liga a freguesia de Ventosa à sede de concelho, em Vieira do Minho.

A ambulância, de transportes de doentes não urgentes da Cruz Vermelha Portuguesa do Núcleo de Salamonde, despistou-se e ficou suspensa no muro de uma habitação.

No teatro de operações estiveram os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER9 de Braga, assim como o Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vieira do Minho.