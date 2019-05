XI Passeio de Vespa anima Vieira do Minho

O XI Passeio de Vespa animará sábado o concelho de Vieira do Minho, iniciativa que já se tornou icónica, pelas paisagens únicas do concelho do distrito de Braga, bem como por reunir dezenas de amantes do célebre motociclo italiano, em torno da Terra de Encantos.

Esta edição do Passeio Vespa Vieira do Minho Terra de Encantos inclui como mote cinco clubes um só destino, com as coletividades envolvidas no European Vespa Days 2020 e a particularidade de ser o único passeio conhecido, ao nível nacional que é gratuito para todos os participantes, em que a organização proporciona tudo para irem até ao encontro.

O passeio junta dezenas de amantes das duas rodas, especialmente das Vespas, tal como as suas famílias, que na hora do almoço se juntam para partilharem o farnel, em ambiente sempre de grande camaradagem, com os Vespa Clube de Guimarães, Felgueiras, Póvoa de Lanhoso, de Vieira do Minho e de Barcelos.

A iniciativa começará pelas nove horas da manhã de sábado, nos Paços do Município de Vieira do Minho para a receção solene por parte do presidente da Câmara Municipal. António Cardoso, onde além da troca de lembranças, será organizado um peditório solidário junto de todos os participantes, para ajudar os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho na aquisição de uma ambulância de socorro.

O passeio parte da Câmara Municipal de Vieira do Minho até à freguesia de Guilhofrei. onde os vespistas terão uma receção da parte dos autarcas da Junta de Freguesia, que vai disponibilizar kaiaks gratuitos para quem quiser praticar esta modalidade na Barragem do Ermal.

O bar do Motoclub Ermal estará aberto a todos os amantes das duas rodas e depois dos os mergulhos e banhos de sol, rumarão à freguesia de Soutelo, até à Santuário de Nossa Senhora da Lapa, para o almoço, após o que farão uma caminhada até à torre sineira deste templo, seguindo-se o regresso à estrada em direcção à freguesia de Parada de Bouro com destino às Cerdeirinhas, onde finalizará o passeio, na Quinta do Museu.