Novo áudio de Emiliano Sala revela que o futebolista não queria jogar no Cardiff

Gravação foi feita duas semanas antes do acidente aéreo que tirou a vida ao futebolista argentino

Foi revelado, esta quinta-feira, um novo áudio de Emiliano Sala, que demonstra que o jogador não estava muito contente com a sua transferência para o Cardiff.

A mensagem de voz, divulgada pelo jornal francês L’Équipe, foi enviada pelo futebolista a um familiar no passado dia 6 de janeiro, duas semanas antes de morrer a bordo de uma avioneta que tinha como destino o País de Gales.

O argentino revelava que não via vantagens em mudar-se para o Cardiff, mas que esta era uma “exigência” do presidente do Nates, Waldemar Kita.

"Negociaram para ganhar muito dinheiro e querem que eu vá", ouve-se na mensagem.

"É verdade que é um bom contrato, mas desportivamente não é interessante para mim", acrescenta ainda.

O jogador pretendia pedir ao seu empresário um destino melhor para o seu futuro profissional.

O áudio agora revelado faz parte de um documentário sobre o jogador.