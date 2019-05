Theresa May deverá apresentar demissão esta sexta-feira

Theresa May, primeira-ministra britânica, deverá apresentar a demissão esta sexta-feira, avança a imprensa britânica.

De acordo com o jornal Times, May deverá apresentar a demissão durante a reunião que tem agendada com Graham Brady, responsável pela organização do Partido Convervador. O mesmo jornal revela ainda que May poderá continuar no cargo até que seja escolhido um substituto.

Theresa May assumiu a pasta de primeira-ministra em 2016, pouco tempo depois de o primeiro referendo do Brexit ter sido votado a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. No entanto, até ao momento, a governante não conseguiu chegar a um acordo quanto aos termos da saída. O acordo do Brexit já foi chumbado três vezes pelos governantes britânicos.