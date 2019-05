Theresa May demite-se

Theresa May anunciou esta sexta-feira a demissão: “Vou deixar de ser a líder do partido na sexta-feira, 7 de junho”.

A primeira-ministra britânica irá permanecer no cargo até que seja encontrado um substituto. Entre os favoritos está Boris Johnson, o antigo ministro dos Negócios estrangeiros.

Em declarações aos jornalistas, May afirmou que fez tudo ao seu alcançe para chegar a um acordo para o Brexit. "Infelizmente não consegui", afirmou.

A governante considerou ainda que "o melhor interesse do país" é que o acordo continue, mas com outro líder do executivo.

Theresa May assumiu a pasta de primeira-ministra em 2016, pouco tempo depois de o primeiro referendo do Brexit ter sido votado a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. No entanto, até ao momento, a governante não conseguiu chegar a um acordo quanto aos termos da saída. O acordo do Brexit já foi chumbado três vezes pelos governantes britânicos.