Presidente da Câmara do Porto participa em jantar do Aliança

Autarca participou no jantar em vésperas do final da campanha para as eleições europeias

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, esteve esta quinta-feira presente num jantar do partido Aliança - partido criado por Santana Lopes -, que decorreu na cidade Invicta.

Em vésperas do final da campanha para as europeias, Rui Moreira participou no jantar do partido que tem como cabeça de lista para as europeia Paulo Sande e como número dois Maria João Moreira, irmã de Rui Moreira.

O nome da irmã do autarca foi apresentado no início de março, durante a inauguração da sede do partido no Porto. Em fevereiro o SOL já tinha avançado que Maria João Moreira iria integrar a lista do Aliança para as Europeias.

A proximidade entre Santana Lopes e Rui Moreira já é conhecida e apesar de se ter especulado que o autarca poderia vir a ser o cabeça de lista do Aliança às europeias, dias mais tarde, em entrevista ao SOL, Santana Lopes negou as especulações, afirmando que nunca pensou no nome de Rui Moreira para cabeça de lista do partido.

O antigo primeiro-ministro explicou que tem uma amizade com o autarca do Porto “há muitos anos” e que os encontros entre os dois não têm qualquer significado político. “Sempre almoçámos e jantámos quando eu vou ao Porto ou quando ele vem a Lisboa. Fui ao Norte e aproveitei para estar com ele. Não quer dizer nada politicamente”, garantiu.