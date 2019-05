Freguesia de Lisboa vai multar trotinetas e bicicletas estacionadas ilegalmente no espaço público

Junta vai aumentar fiscalização da ocupação do espaço público

A partir do próximo mês a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior vai começar a multar e recolher trotinetas e bicicletas que estejam estacionadas de forma ilegal no espaço público.

Em comunicado, a autarquia explica que “constitui competência própria das Juntas de Freguesias a manutenção e conservação de pavimentos pedonais e espaços públicos, salvaguardando a circulação de peões, designadamente dos cidadãos portadores de deficiência”. E que, por isso, vai passar a fazer uma “maior fiscalização da ocupação do espaço público, aplicando coimas e procedendo à recolha de quaisquer elementos (onde se incluem trotinetas e bicicletas) que prejudiquem a circulação de peões, designadamente de pessoas com mobilidade reduzida”.

“É manifesto que o abandono (leia-se estacionamento não ordenado) de trotinetas e bicicletas nos passeios, dificulta a circulação de peões e potencializa o perigo de acidentes com estes, para além de constituir uma imagem desagradável de desleixo para com a via pública”, adianta a junta.

O presidente da junta, Miguel Coelho, compromete-se a “promover todas as iniciativas e cuidados que garantam aos peões uma circulação segura independentemente da sua condição de mobilidade”.