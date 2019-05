Primeiros casamentos homossexuais celebrados em Taiwan

De acordo com dados recolhidos pelo Ministério do Interior do país, casaram-se 363 casais no primeiro dia da implementação da histórica decisão.

Na sexta-feira passada, celebrou-se o Dia Internacional contra a Homofobia. Na mesma data, Taiwan legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Saliente-se que a Ilha Formosa é a nação asiática onde mais direitos são concedidos à população LGBT, sendo que no Afeganistão, os homossexuais podem ser condenados a quinze anos de prisão e, no Brunei, a morte por apedrejamento.

"Ser gay em Taiwan não foi fácil. Sinto-me afortunado por ter o apoio dos meus amigos, da minha família e da minha cara-metade", confessou Hsiao Hsuan, que hoje casou com o seu companheiro de 12 anos, citado pelo La Vanguardia.

Por outro lado, as recém-casadas Yu Ya-Ting e Huang Mei-yu mostraram-se extremamente satisfeitas com o acontecimento mas realçaram a “morosidade do processo legal”, que só teve lugar sete anos após celebrarem a sua primeira boda através da religião budista.

Apesar do florescimento da luta pelos direitos da comunidade gay, a sociedade de Taiwan encontra-se polarizada: grupos conservadores e religiosos rejeitam o matrimónio gay e a legislação aplicada aos casais do mesmo sexo tem restrições como a adoção de filhos somente biológicos de parceiros e o casamento com estrangeiros oriundos de países onde o casamento gay é legal.

