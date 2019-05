Santana regressa à campanha depois do acidente

Santana Lopes vai regressar à campanha eleitoral e participa hoje numa arruada em Lisboa juntamente com o cabeça de lista da Aliança, Paulo Sande.

Santana Lopes foi obrigado a interromper a campanha devido a um acidente que sofreu, no dia 15 de maio, na A1.

O líder da Aliança vai participar numa arruada, a partir das 17h30, com início no Largo de Camões.

Uma nota do partido esclarece que “a participação do Presidente será feita com algumas limitações, tendo em conta o atual estado físico, resultante do acidente que sofreu”.