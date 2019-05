15 estudantes indianos perdem a vida em incêndio em escola privada

No total, 15 estudantes morreram e 20 encontram-se hospitalizados após um incêndio ter deflagrado num instituto educacional privado, em Surat, na Índia.



"Estou extremamente angustiado pela tragédia de Surat. Que os feridos recuperem" foi deste modo que o primeiro-ministro Narendra Modi demonstrou que o seu pensamento está do lado das famílias enlutadas, através de uma publicação na rede social Twitter. De acordo com a agência de notícias France-Presse, o responsável dos bombeiros de Surat, Deepak Sapthaley, afirmou que "os estudantes morreram por causa do fogo e por saltarem do edifício".

Ainda é desconhecida a causa da tragédia, mas os materiais existentes no telhado do edifício facilitaram a rápida dispersão do incêndio.