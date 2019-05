Homem encontrado morto dentro de um poço em Castelo Branco

O corpo de um homem com cerca de 60 anos foi retirado, esta sexta-feira, de um poço na localidade de Lousa, em Castelo Branco, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.



Às 13h52 foi dado o alerta de que se encontrava um homem no interior de um poço, no lugar de Vale Fernandes, em Lousa, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco

"Foram mobilizados para o local três viaturas dos bombeiros voluntários de Castelo Branco, com oito operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amato Lusitano (HAL) e uma patrulha da GNR", adiantou a mesma fonte.



Após a retirada do homem, pelos bombeiros de Castelo Branco, a equipa médica declarou o óbito no local.