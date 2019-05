Atentado em Lyon. Número de feridos sobe para 13

Uma explosão numa rua localizada no coração da cidade francesa de Lyon deixou 13 pessoas feridas, segundo a AFP. O SOL conseguiu apurar que se tratou de um ataque terrorista, que terá sido levado a cabo por um engenho explosivo.

[Explosion à #Lyon]



Premier bilan : 8 blessés légers.

Le Préfet de région et le Procureur de la République sont sur site. pic.twitter.com/nWiqKPYTBu — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 24, 2019

O pacote, que continha parafusos, pregos ou parafusos, segundo fontes da polícia foi colocado em frente a uma padaria na rua Victor Hugo, localizada perto da Place Bellecour, no centro da cidade.

O alerta foi dado às 17h30 (menos uma hora em Lisboa) e até ao momento o quarteirão ainda se encontra encerrado. Apenas as pessoas que apresentem uma justificação forte podem abandonar o local. As autoridades anti-terrorismo já se encontram no local e às 18h50, hora local, os feridos foram evacuados, segundo o jornal local.

"O barulho foi impressionante", disse o diretor de um hotel localizado na área de explosão. "Vi uma mulher em pânico e um homem com as pernas a sangrar a refugiar-se numa loja de roupas. O hotel não foi afetado" acrescentou.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, já confirmou que se tratou de um "ataque". Num vídeo gravado por um youtuber, o chefe de Estado mostrou estar preocupado com as vítimas, mas disse que não era sua função "fazer um balanço".

Às 19h10, o jornal local noticiou que o departamento anti-terrorismo se encontra responsável pela investigação.