Maria João Pires na Gulbenkian

Após um longo período de reclusão no seu Centro de Artes de Belgais, a pianista Maria João Pires regressa aos grandes palcos com uma residência na Gulbenkian música que consistirá de três recitais. Oprimeiro, já a 23 de setembro, integra-se no ciclo Oriente – Ocidente, com o programa a incluir canções arménias. O segundo e terceiro concertos realizam-se a 13/11 (a quatro mãos num programa integralmente dedicado a Mozart) e 21/03/2020 (Debussy e Beethoven).

Ainda no capítulo dos grandes intérpretes de piano, a Gulbenkian receberá Arcadi Volodos (10/11), Nikolai Lugansky (02/12), Mikhail Pletnev (08/02(2020), Grigory Sokolov (18/05) e Nelson Freire (com Giancarlo Guerrero a 07 e 08/05/2020). Destaque também para a japonesa Mitsuko Uchida, com a Mahler Chamber Orchestra (13/01/2020) e a solo (17/04/2020), e para a argentina Martha Argerich, que atua com o violoncelista Mischa Maisky (10/02/2020).

No concerto de abertura, Lorenzo Viotti, o maestro suíço que cumpre a segunda temporada como titular da Orquestra Gulbenkian, traz a 3.ª Sinfonia de Mahler (17 e 18/10). No campo da ópera, dirige Yevgeny Onegin, de Tchaikovsky (06 e 08/03).

Noano de 2020 marca ainda os 250 anos do nascimento de Beethoven. Ao longo da temporada serão interpretados todos os quartetos de cordas, sonatas para piano e sinfonias do compositor alemão.