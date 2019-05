Governo decreta Situação de alerta até dia 30 por risco de incêndio

O território continental está desde as 20 horas desta sexta-feira e até às 23h59 de 30 de maio, próxima quinta-feira, em Situação de Alerta. Em causa estão as previsões meteorológicas que "apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal".

A medida foi decretada pelo Governo e abrange todo o território continental, segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna.

Situação de Alerta implica a adoção de "medidas de caráter excecional" como a "elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP" para operações de vigilância e fiscalização e de apoio à população, é referido no mesmo documento.

As queimadas estão proibidas e os trabalhadores dos setores público e privado que sejam bombeiros voluntários tem autorização de dispensa das suas funções profissionais.

É ainda pedido à Força Aérea a disponibilização de meios aéreos em caso de necessidade e foram imediatamente acionados os dispositivos de coordenação de operações nacionais e distritais.