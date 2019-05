Jovem farmacêutica gravemente ferida numa colisão em Barcelos

Uma jovem farmacêutica ficou gravemente ferida, na sequência de uma colisão ocorrida em Barcelos, no distrito de Braga, encontrando-se internada, com prognóstico reservado, depois de ter sido desencarcerada, por Bombeiros Voluntários de Barcelos e Barcelinhos.

O acidente de viação ocorreu ao final da tarde desta sexta-feira num cruzamento cheio de semáforos, onde entroncam as Estradas Nacionais 103 e 205, na freguesia de Martim, em Barcelos, quando uma carrinha de caixa aberta transportando os operários da construção civil de uma empresa da zona e a viatura da jovem farmacêutica da Farmácia Vale Santos, com cerca de 25 anos de idade, chocaram lateralmente.

A carrinha tipo Pick Up, depois do choque muito violento com o Opel Corsa onde seguia a jovem farmacêutica, de nome Marlene e residente na freguesia vizinha de Pousa, do concelho de Barcelos, enfaixou-se num camião de uma empresa de transporte de produtos farmacêuticos, que estava parada e por sua vez aguardava para seguir em direção a Braga.

Os Bombeiros Voluntários de Barcelos, os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM baseada no Hospital de Barcelos, socorreram a vítima, com múltiplos traumatismos, tendo-a transportado para o Hospital de Braga, depois dos primeiros cuidados de medicina e enfermagem no local.

Devido à gravidade das consequências estiveram a fazer perícias militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial de Braga da Guarda Nacional Republicana, tendo a ocorrência sido registada por três patrulhas de militares vindos do Posto Territorial da GNR de Barcelos.