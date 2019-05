Fim de semana chega com temperaturas acima dos 30 graus

Durante a semana as temperaturas vão continuar a subir.

O fim de semana chegou e trouxe com ele o calor. Este sábado, os termómetros vão chegar aos 31 graus em alguns concelhos de Portugal continental, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Setúbal e Santarém serão hoje os distritos mais quentes do país, com os termómetros a marcar os 31 graus. Seguem-se Beja e Évora, com 30 graus de temperatura máxima.

Em Lisboa a temperatura vai variar entre os 29 graus e os 16 graus, enquanto no Porto, os termómetros vão variar entre os 24 graus e os 14 graus.

Guarda é o distrito mais frio do país este sábado, com a temperatura a variar entre os 22 graus e os 9 graus.

De acordo com o IPMA, no domingo são esperadas temperaturas máximas a rondar os 31 graus para Lisboa, 24 para o Porto, 32 em Évora e Beja e 33 para Santarém.

Durante a semana as temperaturas vão continuar a subir.