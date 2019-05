Rapaz de 16 anos abusou sexualmente de menina de dois em Vila Real

Um rapaz de 16 anos foi detido na última quinta-feira por abusar sexualmente de uma criança de dois anos, numa aldeia do distrito de Vila Real.

Segundo o Correio da Manhã, o jovem havia sido acolhido pela família da menina e viviam todos na mesma habitação.

De acordo com o mesmo jornal, o suspeito foi apanhado em flagrante pela avó da vítima. Depois de várias desculpas do jovem para tentar justificar as queixas de dores da criança, a família acabou por levar a vítima ao hospital de Vila Real.

Os relatórios clínicos provavam o abuso. O suspeito terá tentado penetrar a criança, causando-lhe muitas dores.

Perante os dados clínicos, o rapaz acabou por ser detido. Na quinta-feira, o suspeito foi ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Real e o juiz decidiu interná-lo numa instituição no distrito de Bragança.

O jovem havia sido retirado à mãe biológica, juntamente com um irmão mais novo e acolhido pela família da vítima, escreve o Correio da Manhã. O suspeito terá aproveitado o convívio e a confiança da família da menina para cometer o abuso.