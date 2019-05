Rebeliom do Inframundo pela primeira vez em Portugal

O Núcleo Antifascista de Braga (NAB) traz a Braga os Rebeliom do Inframundo, já com duas datas marcadas, 25 de maio no Espaço Toca e 15 de junho no Festival Braga Sounds Better.

A colaboração exclusiva da Galunk Produciones com o NAB, que fica responsável pela divulgação das bandas deles em Portugal, proporcionará um preço para o espetáculo que muito abaixo do comum neste tipo de concerto, entre 20 e 30 euros, ficando o custo fixado em quatro euros.

Esta banda já fez vários Tours na Europa, onde costuma encher as salas onde toca e vai apresentar o seu terceiro álbum, “Ilegal”, segundo referiu o Núcleo Antifascista de Braga.