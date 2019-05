Juan Guaidó participa nas Conferências do Estoril

O rosto principal da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, vai participar nas Conferências do Estoril via livestream “para analisar a luta de poder e o estado de paralisia económica” que se vive na Venezuela, lê-se no programa da iniciativa que arranca já na próxima segunda-feira, no campus da Universidade Nova em Carcavelos.

A intervenção do presidente da Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela e Presidente interino nomeado pela mesma Assembleia Nacional, assim está apresentado pela organização, está marcada para o primeiro dia das Conferências do Estoril, sendo moderada pelo comentador Nuno Rogeiro sob o mote : “Justiça para a Venezuela”. Em análise estará a tomada de partido de várias potências mundiais face à situação atual na Venezuela e o risco de aumentar a instabilidade no país. A organização faz, no entanto, a ressalva de que a presença virtual do líder da oposição contra o regime de Nicolás Maduro está dependente de condições técnicas.

Esta participação especial foi a última novidade das Conferências do Estoril de 2019, ano em que se assinala os dez anos da primeira edição, marco que é assinalado com um cartaz repleto de figuras internacionais de proa, como é o caso de cinco prémios Nobel, três deles da Paz (Denis Mukwege, Bernard Kouchner, Rigoberta Menchú Tum), um da Literatura (Svetlana Alexievich) e um da Economia (Edmund Phelps), além de vários chefes de Estado de vários países.

A sexta edição, que decorre entre os dias 27 e 29 de maio, conta ainda com a participação do presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras; de vários membros do Governo, como a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino; além do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa