Espanha. Valência vence Barcelona na final da Taça

Enorme surpresa na final da Taça do Rei, disputada na noite deste sábado em Sevilha. O Valência venceu o Barcelona por 2-1, conquistando assim a prova pela oitava vez - a primeira nos últimos 11 anos - e impedindo o total domínio interno dos blaugrana esta época: já tinham ganho a Supertaça e o campeonato.

A equipa ché, de resto, chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, mercê dos golos de Kevin Gameiro, aos 21 minutos, e de Rodrigo, antigo avançado do Benfica, aos 33'. Nélson Semedo, que recuperou de lesão, acabou por ficar nos balneários dos catalães para a segunda parte, ao contrário de Gonçalo Guedes, que cumpriu os 90' no Valência.

Aos 73', o inevitável Messi ainda reduziu a desvantagem do Barcelona, mas os blaugrana não mais voltariam a conseguir fazer mexer as redes à guarda de Domenech. O Barça é, ainda assim, a equipa com mais triunfos na competição: 30, contra 23 do Athletic Bilbau, 19 do Real Madrid e dez do Atlético de Madrid, a que se seguem então as oito do Valência.