Rali Alto Tâmega pronto para o campeonato nacional

O Rali Alto Tâmega está pronto para disputar o campeonato nacional, ao qual já está a candidatar-se, ocupando um lugar de destaque na história dos ralis portugueses e este ano vai unir os municípios de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços.

A organização do CAMI Motosport prepara afinadamente o evento para 8 e 9 de junho, depois do êxito da reedição do evento em 2018, 25 anos depois da última edição realizada na década de 1990. Agora, o Rali Alto Tâmega cresceu em dimensão e ambição para 2019, com a organização a contar com o apoio conjunto dos Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços, tendo por objetivo ser o melhor rali de asfalto do país, à semelhança do que sucedia na sua era dourada nas décadas de 80 e de 90 do século XX.

Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport, apresentou todos os detalhes da prova, que terá o formato e as condições de segurança de um evento do Campeonato de Portugal de Ralis, com uma extensão de 113,85 quilómetros cronometrados e o centro operacional instalado no Quartel do Regimento de Infantaria N.º 19, em Chaves, sendo pontuável para os campeonatos Norte de Ralis, Portugal GT de Ralis, Portugal de Clássicos de Ralis e Copa 106.

Durante a apresentação, na Casa do Vinho, em Valpaços, foi inaugurada uma exposição fotográfica sobre a história do Rali Alto Tâmega, com fotografias de Armindo Cerqueira e de António Silva.