Feira da Regueifa vai animar Valongo

A Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista vai animar Valongo durante a próxima semana, em mais uma iniciativa que sempre sob o lema “Valongo - um território a descobrir”, aquele município tem vindo a valorizar os costumes ancestrais do concelho, com esta nova edição a registar as presenças, entre outros, de José Cid e de Herman José.

Esta nova edição da Feira da Regueifa e do Biscoito de Valongo & Mercado Oitocentista realiza-se de 29 de maio a 2 de junho, no eixo central da cidade de Valongo, com praças e ruas livres de trânsito e decoradas a rigor para receber os muitos milhares de visitantes que vêm conhecer e saborear o pão, a regueifa, os biscoitos, a Sopa Seca e demais iguarias gastronómicas típicas da região, acontecimento que tem levado muitos forasteiros à terra.

Promovida desde 2014 pela Câmara Municipal de Valongo, em parceria com a Junta de Freguesia de Valongo, esta iniciativa tem como principal objetivo valorizar e divulgar dois dos seus produtos de excelência, a Regueifa e o Biscoito, num grande evento cultural que é também uma homenagem a uma das principais marcas identitárias do Município de Valongo e à sua história indissociável da panificação, pois foi durante muitos anos o principal abastecedor de pão da cidade do Porto, conforme está muito bem documentado.

Autarca enaltece tradições

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, “a Feira da Regueifa e do Biscoito de Valongo & Mercado Oitocentista retrata a nossa tradição, aliando-lhe criatividade e inovação, passa-se o nosso testemunho às gerações vindouras, fazem-se reviver os saberes, usos e costumes dos mais velhos”.

“Estamos a reativar memória e é isso que explica o sucesso deste evento, juntamente com a comunidade que se envolve espontaneamente num espírito entusiasta, sempre crescente e altamente contagiante. Enfeitam-se montras, decoram-se varandas e janelas, por isso, sentimos a necessidade de alargar para cinco dias a duração da feira e vamos continuar a apostar no seu crescimento”, destaca José Manuel Ribeiro.

A Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista envolve nos últimos cinco anos centenas de participantes, desde padeiros, biscoiteiros, doceiros, escolas, confrarias, associações, artesãos, empresas, restaurantes e a parceria incontornável da Junta de Freguesia de Valongo. Com presença garantida das principais padarias e biscoitarias do concelho, tem animação diária, com fabrico ao vivo, recriações históricas, exposições, cortejos, teatro, danças, passeios a cavalo, workshops, showcookings e também grandes espetáculos musicais.

O certame ocupa toda a zona central da Cidade de Valongo: Praça Machado dos Santos, Rua de S. Mamede, Largo do Centenário, Parque da Senra, Largo Dr. Nunes da Ponte, Rua de Sousa Paupério, interligação entre percursos, Capela de Nossa Senhora da Luz, Museu e Câmara Municipal de Valongo.

Ao longo dos cinco dias, o evento conta com muita e variada animação, destacando-se o desfile Alegórico de Escolas, na abertura oficial com Showcooking e o chef Chakall, Bênção do Pão e Cortejo de Padeiros, concerto de José Cid, IV Capítulo da Confraria do Pão da Regueifa e do Biscoito, Concurso da Melhor Regueifa e do Melhor Biscoito da Feira, espetáculo humorístico com Herman José, Procissão e Pregão de Santo António dos Almocreves.