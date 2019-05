Pedro Pardal Henriques assume funções em mais um sindicato

Pedro Pardal Henriques vai acumular a função de vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas com a vice-presidência num novo sindicato: o Sindicato de Segurança e Vigilantes de Portugal (SSVP), que vai ser apresentado publicamente no dia 1 de junho.

Ao Jornal de Notícias, o presidente do futuro sindicato, Manuel Sacramento, justificou a escolha: é “um advogado que dá um grande apoio jurídico aos trabalhadores”. Numa atividade que totaliza 39 mil profissionais e fatura cerca de 850 milhões de euros por ano, o advogado vai ter diversos desafios em mãos, garantiu.

A fraude e a evasão fiscal são um dos principais problemas do setor – de acordo com Manuel Sacramento, ascendem a 50 milhões de euros todos os anos. “Grande parte dos concursos públicos na segurança privada continuam a ser ganhos por empresas incumpridoras com valores muito abaixo do custo real e a troco da escravatura dos vigilantes”, lamentou o dirigente ao mesmo jornal.