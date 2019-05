Banco Montepio aprova hoje contas em assembleia-geral

O Banco Montepio vai aprovar hoje em Assembleia-Geral (AG) as contas referentes a 2018. O resultado líquido consolidado fixou-se em 12,5 milhões de euros, no ano passado.

Como a Associação Mutualista deixou de ser a única acionista, a AG vai ter nova configuração: será acompanhada por cerca de 30 Misericórdias e outras IPSS (representam 0,0066% do capital).

Os resultados do banco podiam ter sido o dobro não fosse a coima aplicada pelo Banco de Portugal no valor de 2,5 milhões de euros. A alienação do Banco Terra Moçambique, que reduziu o lucro em 3,7 milhões de euros, a venda de uma carteira de crédito em incumprimento que valeu ao banco a redução do lucro em 8,4 milhões de euros e o custo da cobertura cambial de uma participação em reais para preservação de capitais, no montante de 4,1 milhões de euros, foram outras das causas que levaram a que os lucros não alcançassem os 30 milhões de euros.

Apesar destas operações, os resultados finais não são animadores. Em um ano, a instituição financeira perdeu 1.850 milhões de euros em ativo (menos 9,2% face a 2017), a carteira de crédito caiu 7,1% e o produto bancário registou uma quebra de 25,3%. Além disso, apresenta o segundo rácio mais alto de NPE (exposições ‘não produtivas’ em inglês, sobretudo crédito malparado) do sistema bancário (14,4%), a seguir ao Novo Banco. No ano passado, registou 1,9 mil milhões de euros em imparidades.