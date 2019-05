José Manuel Fernandes lamenta “enorme abstenção”

O eurodeputado José Manuel Fernandes, que é o candidato número três da lista do PSD encabeçada por Paulo Castro Rangel, lamentou “a enorme abstenção” que se sem vindo a verificado durante este domingo para a votação nas eleições europeias, mas mostrou-se “esperançado” que “ao final do dia ainda baixe”, referindo “esperar que as pessoas até ao encerramento da participem ainda mais neste ato eleitoral, pois é importante para todos”.

José Manuel Fernandes, falando aos jornalistas, em Vila Verde, sua terra natal, depois de ter votado na Casa da Cultura de Vila Verde, salientou que “da minha parte fiz tudo o que tinha a fazer para combater esta abstenção para as eleições para o Parlamento Europeu”.

“Fiz um longo trabalho de pedagogia para que todos viessem votar, fosse em quem fosse, mas que viesse votar, por ser essencial para a vida dos portugueses e de todos os europeus, pela importância da vida europeia na vida das pessoas, bastante dizer, desde logo, que a União Europeia dá doze milhões e meio de euros por dia a Portugal, o que além do mais é fundamental para o investimento público, que se faz no nosso país”, acrescentou ainda José Manuel Fernandes, acompanhado pela esposa, Júlia Fernandes, e os seus dois filhos.