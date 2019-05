Incidentes violentos com motards em Braga

Incidentes com motards ocorreram, este domingo de madrugada, em Braga, tendo a GNR começado a investigar o caso, que fez cerca de dezena e meia de feridos, incluindo membros de um grupo de todo-o-terreno que estariam num clube dos amantes das motos, uma das pessoas foi atingida na cabeça e teve de receber assistência hospitalar no Hospital de Braga.

O episódio começou nas instalações do Minho Owners Group (MOG) Club House, na Rua da Marginal, junto da margem esquerda do Rio Cávado, na freguesia em Adaúfe, em Braga, quando o Posto Territorial da GNR de Braga foi alertado para uma série de incidentes naquele clube privado, entre o Parque Industrial de Adaúfe e a Praia Fluvial de Adaúfe, mas quando as primeiras patrulhas chegaram ao local já tinham fugido a maior parte dos contendores, embora as autoridades policiais já estejam na posse de um conjunto de suspeitos pelo envolvimento nos confrontos, que abalaram aquela freguesia.

Com a grande concentração de motards na vizinha Vila de Prado Santa Maria, concelho de Vila Verde, o espaço terá sido cedido a um grupo de praticantes de todo-o-terreno, mas quando um grupo de motards chegou mais tarde ao Club House do Minho Owners Group (MOG), alegadamente por não ter gostado da presença dos elementos dos jipes, começou uma violenta discussão entre os grupos, com agressões mútuas, levando a ferimentos na cabeça de um dos elementos envolvidos nos confrontos no espaço junto da Rua das Maias.