PAN reage às projeções com “serenidade”

As primeiras projeções apontam para a eleição de um ou até de dois eurodeputados do PAN. Mas Inês Sousa Real, da Comissão Política do partido, não quis cantar vitória para já e sublinhou que é preciso esperar pelos números definitivos.

“Vamos aguardar com serenidade, as primeiras projeções já revelam que há uma confiança das pessoas naquilo que tem sido o trabalho do PAN”, disse.

“Se vierem dois [eurodeputados] será muito positivo”, acrescentou a responsável, sublinhando, no entanto, que há que esperar pelos números definitivos.

Mas para já a primeira leitura de Inês Sousa Real é a de que as pessoas estão a mudar o seu sentido de voto, mais assente numa visão bipartidária e frisou que o PAN “não se identifica com a tradicional esquerda e direita”.