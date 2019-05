Catarina Martins diz que crescer traz mais responsabilidade

A líder do Bloco de Esquerda disse, este domingo à noite, que o partido cresceu em votos, em força, de norte a sul do país, do litoral ao interior. Antes de se conhecerem os resultados definitivos, Catarina Martins reforçou que "numa campanha que tem tantas dificuldades", "o BE conseguiu crescer a falar da vida das pessoas, do emprego, da educação, da saúde, da necessidade de resposta às emergências climáticas".

Lembrando que a comunicação do BE não é feita com recurso a empresas de comunicação, mas sim "lado a lado com as pessoas", Catarina Martins disse que ser a terceira força políticas traz "mais responsabilidade".

"Quero garantir a cada uma das pessoas que confiou o seu voto no BE, que cada voto vai ser usado para melhorar a vida de quem aqui vive, de quem aqui trabalha", afirmou a líder bloquista.

E acrescentou: "Conhecem-nos bem, sabem que somos incansáveis. E é por isso tão bom saber que vamos ter a Marisa Matias e o José Gusmão a representar [...] quem puxa por este país".

Catarina Martins sublinhou ainda a derrota da direita nestas Europeias, que diz ter sido clara.