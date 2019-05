Reparação na Ponte da Arrábida condiciona trânsito no Porto a partir desta segunda-feira

No dia 15 deste mês a Marginal do Porto esteve encerrada ao trânsito depois de terem caído detroços da ponte na estrada.

O trânsito na cidade do Porto vai ficar condicionado a partir desta segunda-feira à noite. Em causa estão obras de reparação da Ponte da Arrábida.

As obras vão decorrer até ao próximo dia 1 de junho e, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), decorrerão “sempre em período noturno de modo a minimizar os impactos na mobilidade das pessoas”.

De hoje até quinta-feira, entre as 22h e as 6h da manhã, a via da direita no sentido Porto-Gaia vai estar encerrada ao trânsito. Entre quinta-feira e sábado será fechada a via no sentido Gaia-Porto.

A partir do dia 17 de junho serão feitas outras intervenções na ponte. Esses trabalhos vão durar duas semanas, revela a IP.

Recorde-se que no dia 15 deste mês a Marginal do Porto esteve cortada ao trânsito depois de terem caído vários destroços da ponte na estrada.