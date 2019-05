Doadas mais de mil toneladas de alimentos ao Banco Alimentar

Durante o fim de semana, o Banco Alimentar contra a Fome conseguiu recolher 1.605 toneladas de alimentos.

De acordo com a associação, em comunicado citado pela Lusa, esta campanha representa “um valor próximo do obtido na campanha homóloga do ano passado, num fim de semana marcado pela coincidência com diversas atividades, como a final da taça de futebol e as eleições europeias e no qual o bom tempo convidava a uma ida à praia”.

“Sabemos que, apesar da melhoria das condições económicas, muitos dos nossos concidadãos continuam a enfrentar grandes dificuldades e significativas restrições alimentares e é por isso gratificante constatar que os portugueses têm uma perceção dessa realidade, procurando sempre, na medida das suas possibilidades, contribuir para a minorar”, indica ainda a nota.

Além disso, este ano os sacos de plástico deram lugar a sacos reutilizáveis, permitindo assim “uma significativa redução dos sacos utilizados, seja de plástico, seja de papel, e assim dos impactos ambientais”.

Campanha decorreu em mais de dois mil supermercados de todo o país.