Cruzeiro Seixas homenageado

O Instituto Miguel Galvão Teles (criado em 2015 no seio da sociedade de advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados) vai prestar esta terça-feira homenagem ao artista Artur Cruzeiro Seixas.

A iniciativa, realizada em parceria com a galeria Rasto e a Artview, contará com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca. Rui Patrício, sócio daquele escritório de advogados e promotor do evento, fará uma apresentação da obra do artista.

Nas suas palavras, pretende-se com esta homenagem «contribuir para realçar a importância da cultura e da arte na formação dos advogados, uma vez que a advocacia é bem mais do que meros saber e práticas jurídicos».

Nome cimeiro do movimento surrealista português – contemporâneo e íntimo de nomes como Mário Cesariny, Júlio Pomar e José-Augusto França–, aos 98 anos Cruzeiro Seixas continua ativo. O evento decorrerá pelas 18h30 no auditório João Morais Leitão, na rua Castilho, em Lisboa.