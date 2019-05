Panda mais raro do mundo foi fotografado pela primeira vez

Um panda gigante, totalmente albino, foi fotografado pela primeira vez, em abril deste ano. A agência local chinesa, Xinhuanet noticiou o acontecimento no sábado passado e segundo um investigador Li Sheng, da Universidade de Pequim é possível que este animal seja o único membro vivo da sua espécie, visto ser o único alguma vez avistado.

Rare albino panda spotted in Chinese reserve. Looks like it’s been through the wash. Photo credit @SCMPNews pic.twitter.com/rWFaYjqChW