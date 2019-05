Homem agride e cospe em polícias após rixa em plena A16

Autoridades encontraram haxixe e metanfetaminas no carro do suspeito

Dois agentes da Polícia Municipal de Sintra deparam com uma rixa entre dois homens em plena A16, no nó de Algueirão em Sintra. No interior de um carro parado estava uma mulher sozinha.

Um dos homens fugiu, mas foi apanhado uns metros mais à frente, enquanto estava a ser imobilizado agrediu e cuspiu os agentes, que terão conseguido detê-lo com a ajuda de um ciclista que passava, segundo o Correio da Manhã.

Entretanto chegou a GNR, que o levou primeiro ao posto e depois ao hospital, uma vez que se encontrava intoxicado.

No interior do carro do homem, as autoridades encontraram haxixe e metanfetaminas.