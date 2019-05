FC Porto. Militão despede-se com mensagem de gratidão

Finda a temporada, começam a surgir as despedidas dos atletas que dizem adeus aos clubes para abraçar um novo desafio. É o caso de Éder Militão, que na última madrugada recorreu às redes sociais para deixar várias mensagens carregadas de emoção aos adeptos portistas: o defesa brasileiro, recorde-se, irá jogar no Real Madrid na próxima temporada.

"No FC Porto consegui realizar meus sonhos de infância, servir a seleção brasileira e jogar uma Champions League. Despeço-me deste grandioso clube, com a certeza que dei sempre o meu máximo por essa camisola. Levarei sempre o FC Porto no meu coração. Todos os fãs nas ruas, nos estádios, mensagens de carinho… vou lembrar e ser grato para sempre. Aprendi e evolui como ser humano e como profissional. Com os meus erros, aprendi que nunca devemos baixar a cabeça e desanimar. [...] Foram nove meses de muita alegria, comprometimento, gratidão e aprendizagem", salientou o jogador de 21 anos.

Para sempre FC PORTO ! 💙 pic.twitter.com/s9SWQlxlwU — Éder Militão (@edermilitao13) 27 de maio de 2019

Contratado no início da temporada ao São Paulo, a troco de 8,5 milhões de euros, Éder Militão fez 47 jogos e marcou cinco golos com a camisola do FC Porto. Em março, os dragões e o Real Madrid oficializaram a transferência: 50 milhões de euros, a maior de sempre realizada por um clube português.