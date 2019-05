CDU consegue eleger segundo deputado para Parlamento Europeu

Do universo dos 21 eurodeputados portugueses eleitos para o Parlamento Europeu, o PS obtém nove mandatos, o PSD seis, o Bloco de Esquerda dois, a CDU dois, o CDS-PP um e o PAN também um.

A coligação do PCP e dos Verdes conseguiu afinal eleger um segundo deputado, sendo que este mandato chegou a ser apontado como indo para os socialistas, que assim ficariam com dez representantes.

"Com os resultados de inscritos e votantes já disponíveis (177.356 inscritos e 1.447 votantes) dos consulados que têm suspenso o apuramento por estarem a aguardar, para apuramento, os votos de mesas com menos de 100 eleitores, é possível concluir pela certeza da distribuição dos mandatos a atribuir na plataforma às candidaturas: PS-Partido Socialista: 9 (nove) mandatos; PPD/PSD - Partido Social Democrata 6 (seis) mandatos; B.E. - Bloco de Esquerda 2 (dois) mandatos; PCP-PEV - CDU Coligação Democrática Unitária 2 (dois) mandatos CDS/PP - CDS-Partido Popular 1 (um) mandato; PAN-PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA 1 (um) mandato", lê-se no portal que acompanha os dados do escrutínio.

Neste momento estão ainda dados de sete consulados por apurar, mas a distribuição já é definitiva.