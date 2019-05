Antigo vice-presidente do Benfica critica o futebol do FC Porto e do Sporting na última época

Rui Gomes da Silva comentou esta segunda-feira o final da Taça de Portugal para realçar a “justiça” da vitória do Benfica no campeonato português.

“Se alguém tivesse dúvidas sobre a justiça da vitória do Benfica no campeonato, elas teriam sido completamente dissipadas depois do jogo de sábado! A final da Taça de Portugal foi o espelho desse pobre futebol de fim de época dos finalistas do Jamor! E se uns foram quase sempre regulares nessa banalidade do futebol exibido ao longo da época (com exceção dos jogos que fizeram logo a seguir à chegada do novo treinador), ... já os outros confirmaram a queda vertical que caracteriza as equipas daquele treinador, com primeiras metades de época muito boas e segundas metades cansadas, arrastando-se pelos campos, sem clarividência para contrariar resultados adversos ou combater os adversários, que o vão conhecendo cada vez melhor”, começou por escrever o antigo vice-presidente dos ‘encarnados’ no blog ‘Novo Geração Benfica’.

O antigo dirigente ambiciona já a chegada do jogo da Supertaça, entre Benfica e Sporting. "Por mim ... jogava já a Supertaça”, refere, fazendo posteriormente uma análise ao último ano do clube de Alvalade.

"E o que a História vai registar é que, no ano a seguir ao ‘Assalto a Alcochete’, o Sporting ganhou a Taça da Liga e a Taça de Portugal! Agora digam mal de Sousa Cintra ... ou, já agora, dos 15 penáltis a favor (a acreditar nos diferentes órgãos de comunicação social) que o Sporting teve a favor. E, com isso, conseguirem ter Bruno Fernandes como o médio europeu mais goleador ... na Europa ... sei lá desde quando. O problema - para eles - é que, para o ano ... não o terão a ele ... nem tantos penáltis a favor! Mas lembram-se ... da minha previsão? O ‘futebol português’ anda mortinho por oferecer um campeonato ao Sporting. Vão por mim", lê-se.

Gomes da Silva termina defendendo que o Benfica tem de começar já a preparar a próxima época.



"A péssima preparação da de 17/18 acabou com o sonho do penta! Como não recordar a venda - sem entradas à altura - de Ederson, Nélson Semedo, Lindelof etc. A má preparação da época de 18/19 deu no que deu ... até à entrada de Bruno Lage", disse.

“E só a capacidade do novo treinador não entregou o bi a um adversário que provou em campo não o merecer ... como não havia merecido o título do ano anterior. Por isso, o que fizermos até Julho - sem a pressão de pre eliminatórias da LC - determinará, em grande medida, o que poderemos festejar em Maio. E se o projeto europeu for sério ... não poderá coexistir com qualquer venda”, rematou.