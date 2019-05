Morte de condutor em despiste grave junto a Grândola

Motorista de camião morre na A2 após despiste grave. O acidente causou perturbações no trânsito, no sentido Norte-Sul.

Um homem morreu, esta segunda-feira de manhã, após um despiste de camião, junto à saída nº 10 da A2, sentido Norte-Sul, na passagem por Grândola, no Alentejo. O camião cisterna ficou muito danificado, após ter subido o separador central.

Na sequência do acidente ocorreu um derrame de combustível na via, bem como de adubo liquido que era o que o camião transportava.

O trânsito ficou condicionado mas não cortado, visto que os condutores conseguiam circular pela berma.

Registou-se a presença, no local, de 20 operacionais com nove viaturas, uma hora após o alerta ser dado, por volta do meio-dia e meia hora. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal constatou que a limpeza da via e reboque o veículo seria demorado.