Liga das Nações. Seferovic chamado para enfrentar Portugal

O avançado do Benfica foi o melhor marcador da fase regular da prova, com cinco golos

Já são conhecidos os convocados da seleção da Suíça para a final-four da Liga das Nações, onde os helvéticos defrontarão Portugal nas meias-finais, a 5 de junho, no Estádio do Dragão. Haris Seferovic foi chamado, depois de ter feito a melhor época da carreira, sagrando-se melhor marcador do campeonato português, ao serviço do Benfica (23 golos).

Seferovic, aliás, foi também o artilheiro da fase regular da Liga das Nações, com cinco golos em quatro jogos. Foi o avançado encarnado, de resto, a colocar a Suíça nesta ronda, ao apontar três golos decisivos para o triunfo por 5-2 sobre a Bélgica na última jornada da fase de grupos da competição.

Na lista de 23 atletas elaborada pelo selecionador Vladimir Petkovic, encontra-se ainda outro nome conhecido do futebol português, e também ele com ligação ao Benfica: Loris Benito, lateral-esquerdo de 27 anos que passou quase despercebido pelos encarnados em 2014/15 - onde ainda assim festejou um título nacional.

Do vencedor deste encontro sairá o primeiro finalista da edição inaugural da Liga das Nações. A outra meia-final, que se disputará no Estádio D. Afonso Henriques, opõe Holanda e Inglaterra e joga-se no dia seguinte (6 de junho). Às 15h00 do dia 9 realiza-se o jogo dos terceiro e quarto lugares, também em Guimarães, com a final agendada para as 19h45, no Dragão.