Vai assistir aos concertos de Ed Sheeran? Saiba que objetos não pode levar consigo

Ed Sheeran atua no Estádio da Luz, em Lisboa, nos próximos dias 1 e 2 de junho.

Esta segunda-feira, a promotora Everything Is New divulgou, através das redes sociais, a lista de objetos interditos no recinto, bem como os comportamentos que não serão permitidos.

Assim, se vai assistir ao concerto saiba que não pode levar alguns objetos como: correntes metálicas e objetos pontiagudos, malas de grandes dimensões, caixas e recipientes com comida, garrafas, latas, copos ou chapéus-de-chuva.

A promotora lembra ainda que não são permitidas mensagens xenófobas ou comportamentos que incitem à violência.