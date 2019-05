"Num mês é a terceira vez que recebo equipas do Sporting, o que confirma a grandiosidade do clube"

Fernando Medina recebeu esta segunda-feira, na Câmara Municipal de Lisboa, o Sporting, depois da conquista da 17.ª Taça de Portugal.

O autarca felicitou a equipa de Alvalade e recordou que esta é já a terceira vez que recebe o clube no espaço de um mês.

"Parabéns Sporting, pela conquista da Taça de Portugal. Foi até ao fim, mas foi mesmo. Parabéns", começou por dizer Fernando Medina.

"Num mês é a terceira vez que recebo equipas do Sporting em três modalidades diferentes. [O que] confirma a grandiosidade de um clube que faz do seu ecletismo o seu ADN (...) Esta época, o Sporting conquistou duas Taças no futebol e os mais importantes títulos europeus no futsal e hóquei [sagrando-se campeões europeus], sem contar com o sem número de títulos nacionais noutras modalidades", destacou o autarca.

Sem nunca mencionar diretamente o ‘ataque’ à academia do clube, em maio do ano passado, o presidente da Câmara de Lisboa relembrou que as “instituições como o Sporting nunca morrem”.

"Os resultados deste ano provam que as instituições como o Sporting nunca morrem. Têm altos e baixos mas voltam sempre ao local que é seu por direito", elogiou.

"Em apenas um ano, o Sporting voltou aos grandes triunfos. Parabéns! Como presidente da Câmara Municipal de Lisboa sinto-me satisfeito por todos os títulos desta temporada ficarem na nossa cidade, a última vez que isso aconteceu foi há cinco anos. Hoje é o dia do Sporting. Um clube centenário que honra Lisboa e Portugal", rematou.