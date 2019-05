Défice de 1259 milhões até abril com despesa salarial a subir 4,7%

A execução orçamental das administrações públicas registou um défice de 1259 milhões de euros até abril. O valor foi avançado pelo ministério das Finanças e representa uma melhoria de 786 milhões de euros face a 2018, impulsionado pelo crescimento da receita de 4,5% e da despesa de 1,1%. Também a despesa primária cresceu 1,7%. “A execução até abril encontra-se influenciada por efeitos sem impacto no défice em contas nacionais, no valor de cerca de 713 milhões de euros”, diz em comunicado.

Desde o início do ano que o Orçamento tem apresentado saldos positivos. Em janeiro, o excedente chegou a 1.542 milhões de euros, até fevereiro foi de 1.301 milhões de euros para os valores acumulados até março se terem fixado em 884 milhões de euros,

A receita fiscal cresceu 7,6%, com a receita do IVA a aumentar 8,8% e a do IRS 3,2%, “apesar da redução da carga fiscal associada a vários impostos, tais como o IRS (pelo impacto da reforma do número de escalões), o IVA (pela diminuição da taxa de vários bens e serviços) e o ISP (pela redução da taxa aplicada à gasolina em 3 cêntimos)”.

De acordo com o ministério de Mário Centeno, a fórmula para este crescimento é simples: deve-se ao desempenho da economia e pelo alargamento do prazo de pagamento de impostos no final de 2018.

Já a receita de contribuições para a Segurança Social aumentou 8,4%, em resultado do aumento do emprego.

Salários penalizam despesa

A despesa primária cresceu 1,7%, influenciada “em grande medida pelo efeito do diferente perfil dos reforços para regularização de dívidas de anos anteriores do SNS”. Mas acrescenta: “corrigido esse perfil, a despesa primária cresceria 3,1%, destacando-se o crescimento de 5,1% da despesa do SNS”.

Já a despesa com salários aumentou 4,7%, refletindo o descongelamento das carreiras, nomeadamente a dos professores (4,3%) e dos profissionais de saúde (6,1%), que foram superiores ao verificados nas restantes áreas.

“A evolução da despesa é também explicada pelo crescimento das prestações sociais (4,8%), em particular o forte aumento da despesa com a prestação social para a inclusão (40,5%)”, refere o mesmo documento.

Também a despesa com pensões da Segurança Social cresceu 4,7%, uma vez que, a grande maioria dos pensionistas beneficiou de aumentos superiores à inflação, além do aumento extraordinário de pensões em 2019 ter ocorrido no início do ano. “A variação homologa é afetada pelos aumentos ocorridos em agosto de 2018 e em janeiro de 2019”, refere.

Investimento sobe

O ministério de Mário Centeno chamou ainda a atenção para o aumento do investimento público que se fixou nos 23,2%, excluindo PPP. O maior aumento foi registado na administração central (42,1%), onde se destaca o setor dos transportes (63%) - sobretudo com expressão na CP (65%) e no Metropolitano de Lisboa (132%) – e a Infraestruturas de Portugal com um crescimento de 91%.

Os pagamentos em atraso reduziram-se acentuadamente em 95 milhões de euros face a igual período do ano anterior, com destaque para a diminuição de 68 milhões de euros nos hospitais EPE (Entidade Pública Empresarial).