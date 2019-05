Comissão de Inquérito. Há várias falhas ao Governo na relação da TAP com a Madeira

O relatório da Comissão de Inquérito à Política de Gestão da TAP em relação à Madeira, aprovado ontem por maioria no parlamento regional, aponta várias falhas ao Governo da República e recomenda um maior empenho no princípio da continuidade territorial. O relatório final foi aprovado com os votos do PSD, que requereu a comissão de inquérito, contando com os votos contra dos deputados do PS e do JPP e com a abstenção do CDS-PP e do PCP, revela a Lusa.

“O Governo da República falha como regulador [através da ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil], porque nada faz para combater e eliminar o abuso de posição dominante da TAP”, afirmou Carlos Rodrigues, sublinhando a “cumplicidade” do executivo numa “política comercial penalizadora” dos interesses da região por parte da companhia aérea.

O documento acusa o executivo nacional de falhar ao não proceder à revisão do subsídio social de mobilidade e de a Assembleia da República estar a “adiar sucessivamente” o processo, que se encontra “bloqueado” há mais de três anos.

A comissão de inquérito foi constituída em julho de 2018 para “apuramento das responsabilidades” da companhia relativamente aos “constrangimentos, atrasos e cancelamentos de voos” e também na definição dos “preços excessivos” praticados de e para a região.