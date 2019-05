Piloto Manuel Correia no Top 10 de TT

O piloto Manuel Correia atingiu o Top 10 de TT, cumprindo assim os seus objetivos com o navegador Miguel Ramalho, na Baja Capital dos Vinhos de Portugal de Todo o Terreno, depois de ter sido tricampeão nacional no campeonato nacional de montanha.

A dupla, na condução de um Mitsubishi Racing Lancer HRX, superou os dois furos que sofreu e terminou no Top 10, as apostas do piloto e do navegador para esta jornada difícil.

Depois do azar e das contrariedades sofridos na prova anterior, em Loulé, Manuel Correia e Miguel Ramalho apostavam apenas em terminar a tradicional prova de Reguengos de Monsaraz, para acumularem quilómetros e experiência com o Mitsubishi Racing Lancer HRX equipado de motor Ford V8 de 5.0 litros.

“Foi muito importante para nós conseguirmos terminar esta prova”, começou por referir o piloto Manuel Correia, que se estreou esta no TT depois de ter ganho tudo o que havia a ganhar na sua categoria de montanha.

“O nosso carro teve um comportamento excelente e estávamos a andar muito bem quando sofremos logo o primeiro furo (...) desse modo descemos algumas posições, mas o pior foi que voltámos a furar, desta vez numa zona muito estreita e onde não era possível parar para mudar o pneu”, explicou.

“Tivemos de andar alguns quilómetros naquelas condições e quando finalmente parámos percebemos que a roda tinha sobreaquecido e estava muito danificada, mas ainda assim, conseguimos mudar o pneu e chegar ao final em Reguengos, o que foi muito positivo para a minha evolução”, salientou Manuel Correia, “agradecendo o excelente trabalho que foi desenvolvido pela equipa ARC Sport".

"Agora já estamos a pensar na próxima prova, a Baja Rota do Douro”, quarta prova do Campeonato de Portugal de TT, que se disputa nos dias 15 e 16 de junho.