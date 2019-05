Operação Stop obriga condutores a pagarem dívidas ao Fisco

A Autoridade Tributária (AT), numa operação conjunta com a GNR, está hoje a realizar uma ação que visa a cobrança de dividas às Finanças em Alfena, Valongo.

O controlo dos condutores devedores está a ser realizado através de um sistema informático que cruza as matrículas das viaturas com lista de pessoas com dívidas ao Fisco.

Segundo uma fonte da AT presente no local, citada pelo Jornal de Notícias, a iniciativa “Ação sobre rodas passa por intercetar condutores com dividas às Finanças, convidá-los a pagar e dar-lhes essa oportunidade de pagarem”. Caso os condutores não tenham condições financeiras para pagar a divida no momento “estamos em condições de penhorar as viaturas", acrescentou ao mesmo jornal.

No local estão “cerca de 20 elementos” da AT e cerca de 10 da GNR. Os militares após consultar os agentes da AT, e caso os condutores apresentem dividas ao fisco, solicitam aos mesmos que as liquidem.

A operação irá terminar às 13 horas e posteriormente será conhecido o balanço da ação.