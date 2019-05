Cobra lança pânico em Braga

Um agente da PSP de Braga retirou uma cobra com cerca e um metro e meio que já tinha entrado numa moradia, na freguesia de Nogueira, em Braga.

O agente-principal Filipe Soares, do Comando da PSP de Braga, foi alertado pela Central da PSP face a uma situação de pânico que se vivia numa família, cuja vivenda havia sido invadida por uma cobra, nas proximidades do Hospital Privado de Braga.

A patrulha da Polícia de Segurança Pública chegou ao local, mandou retirar as pessoas e um dos agentes, Filipe Soares, calmamente, pegou na cobra, retirou-a para o terraço, com tranquilidade, sempre, como é aconselhável neste tipo de situações, dominou o réptil e de seguida colocou-o num saco de plástico.

Enquanto a família bracarense respirava de alívio, os agentes da PSP levaram a cobra até ao monte das proximidades, de onde terá surgido, devolvendo-a ao seu habitat natural, na zona que conflui entre Nogueira e Esporões, com a área baixa da Falperra.

Filipe Soares já se tinha destacado há cerca de um ano e meio, quando neutralizou a ação a um inimputável que estava munido de uma espingarda caçadeira e atingiu dois vizinhos, na Rua Sá de Miranda, no centro da cidade de Braga, anunciando que iria matar um grupo de vizinhos, tendo o polícia entrado na residência do agressor e arrombado uma das suas dependências, desarmando-o, com a arma na mão e muitas munições a seu lado.